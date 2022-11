Des maisons de chambres qui dérangent à Trois-Rivières

Avec le manque de places dans les résidences étudiantes et la pénurie de logements, des propriétaires de maisons unifamiliales profitent de la situation pour les transformer en maison de chambres, une pratique illégale et qui peut avoir de grandes répercussions sur le voisinage.

André Viens, un résident du quartier Spémont à Trois-Rivières, en Mauricie, qui est situé juste derrière l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), voit apparaitre de plus en plus de maisons de chambres sur sa rue.

Des maisons unifamiliales louées à des étudiants ou des travailleurs, parfois de façon illégale. Il en remarque au moins huit dans son secteur.

Le conseiller municipal du district du Carmel, Pierre Montreuil, a expliqué que le règlement est parfois ignoré.

«Une maison unifamiliale, le propriétaire a le droit d’y aménager deux chambres pour location. Il y a des propriétaires qui ont transformé ces maisons-là, parfois illégalement, et qui aujourd’hui font de l’argent, mais oublient de faire respecter la quiétude d’un quartier résidentiel», a-t-il souligné.

Cette problématique est devenue l’une de ses batailles depuis son entrée en poste en 2017.

Selon des voisins, des maisons auraient été complètement transformées. L’un d’eux, qui a visité l’intérieur, a rapporté qu’il y aurait maintenant six chambres à l’étage et six chambres au sous-sol, pour un total de 12 locataires.

Un autre résident de la même rue a affirmé avoir plus près d’une vingtaine de locataires dans une maison unifamiliale depuis qu’il habite le quartier.

Beaucoup de locataires veut aussi dire beaucoup de véhicules. En avant-midi, il y a encore de la place dans les rues, considérant que la plupart des locataires sont à l’école ou au travail. Le soir, ces rues sont bondées de véhicules.

«C’est abominable ce qu’on vit là, on n’a jamais de parking», a déploré M. Viens. Il lui est même déjà arrivé de ne pas être mesure de sortir de son propre stationnement à cause d’autres véhicules dans la rue devant son entrée.

Le déneigement des rues est également parfois compromis, comme plusieurs ne bougent pas leur voiture durant la nuit.

Et les conséquences pour les voisins peuvent autant être d’ordre psychologique que financier.

«J’ai vécu ça un gros trois ans, ça a été un choc brutal. Un changement dans ma qualité de vie, des conséquences financières, insomnie. On devient un peu toujours sur nos gardes. On ne sait jamais si on va dormir ou pas, du va-et-vient, des portes qui claquent, des drôles de vendeurs qui arrivent», a témoigné une résidente de Trois-Rivières.

André Viens aussi a déjà eu recours à la police en raison de ses voisins. «Ça se battait, ça fumait de la drogue, il n’y a rien qui n’arrivait pas.»

Et la gestion des déchets est aussi plus compliquée. Il a dû à maintes reprises ramasser les déchets de ses voisins qui jonchaient le sol ou qui débordaient des poubelles laissées au bord du chemin toute la semaine.

Une solution qui pourrait régler la problématique serait de dresser un portrait de la situation. Pour l’instant, la Ville n’a pas les ressources ni les moyens de le faire.

«Une fois qu’on a le portrait, on prend des mesures, on demande des correctifs. Mais pour ça, il faut qu’il y ait une, deux, trois personnes qui vont inspecter les lieux. [...] Mais pour ça il faut des sous», a fait valoir M. Montreuil.

Les résidences de l’UQTR sont complètes pour l’hiver. L’université avait même fait un appel à la population à l’automne pour héberger des étudiants.

Près de 180 nouvelles unités de logement sont en route, ce qui donne un peu d’espoir au conseiller et aux résidents. Il peut être toutefois plus avantageux pour les étudiants de se loger dans une maison, pour moins chère, à proximité de l’université.