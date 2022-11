Gestion fiscale: Legault en queue de peloton parmi tous les premiers ministres canadiens

Parmi tous les premiers ministres canadiens récents et actuels, François Legault se classe au 8e rang en matière de gestion des finances provinciales, selon une étude de l’Institut Fraser.

C’est le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, qui occupe la première place de ce classement dévoilé jeudi matin par le groupe de réflexion indépendant. L’ancien premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, et le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, se retrouvent également sur le podium, à la deuxième et troisième place, respectivement.

«L’étude classe les premiers ministres canadiens (sept actuels et quatre anciens) en fonction de trois catégories de politiques fiscales: dépenses gouvernementales, impôts, déficits et dettes jusqu’à l’exercice 2021-2022. [Ceux]qui ont géré les dépenses avec plus de prudence, ont équilibré leurs budgets et remboursé leur dette, et ont réduit ou maintenu des taux d’imposition concurrentiels, classés plus élevés», a-t-on expliqué.

François Legault se retrouve antépénultième (8e) avec un score de 41,1 sur 100, juste devant le ministre de la Saskatchewan, Scott Moe (40,8), et celui de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey (40,0).

Dernier en matière de dépenses

M. Legault s’est notamment classé dernier de tous les premiers ministres canadiens en matière de dépenses gouvernementales (score de 0,9/100).

C’est encore une fois le premier ministre du Nouveau-Brunswick qui s’est classé au premier rang en ce qui concernant les dépenses gouvernementales, les déficits et la dette. Il a été le seul premier ministre à avoir enregistré des surplus et payé la dette de la province pendant toute la durée de la pandémie de COVID-19, a souligné l’Institut Fraser.

«Tous les premiers ministres, y compris le premier ministre Legault, ont matière à amélioration et, compte tenu de l’importance d’une politique fiscale saine, ils doivent tous chercher à prioriser la retenue dans les dépenses gouvernementales, les budgets équilibrés, la réduction des niveaux de dette et l’établissement d’un système fiscal provincial plus concurrentiel», a déclaré Jake Fuss, directeur associé des études fiscales à l’Institut Fraser dans un communiqué.