Hausse des prix des aliments: difficile de magasiner les spéciaux pour les organismes

La hausse du coût des aliments frappe de plein fouet les organismes qui offrent des services alimentaires.

L’organisme Cantine des Œuvres St-Jacques, à Montréal, qui sert une quarantaine de repas chauds chaque soir à des personnes en difficulté, doit faire des choix difficiles.

Pour l’instant, l’organisme n’a pas eu à modifier ses menus ni à réduire la quantité de repas offerts, mais ce n’est qu’une question de temps.

Non seulement le coût des produits et aliments rend les épiceries plus chères, mais les salaires des employés doivent aussi être augmentés si la Cantine des Œuvres St-Jacques veut les retenir.

Pour faire face à l’inflation et arriver à poursuivre ses activités, l’organisme devra faire une demande de subvention d’urgence.

Le directeur de la Cantine des Œuvres St-Jacques, Charles Lacas, n’en revient pas du prix actuel de certains aliments.

«Avant, tu avais des beaux tubes de steak haché de 4 kilos qu’on payait pour 35$, là, c’est rendu à 48-50$», dit-il.

Même s’il tente de profiter de chaque rabais en épiceries, la limite de produit par client l’empêche souvent de faire quelques économies.

«Le problème, c’est que tu ne peux pas en prendre plus que deux. On est un organisme nous là, deux on ne va pas bien bien loin avec deux paquets. L’autre jour il y avait du poulet en spécial, mais pas plus que deux, donc qu’est-ce que tu veux faire avec ça?», critique-t-il.

L’organisme facture 3$ par repas, mais aimerait réduire le montant à 2,50$ pour aider sa clientèle qui, elle aussi, est durement touchée par l’inflation.