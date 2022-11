La Caisse investit 40 millions $ pour les entreprises en démarrage

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé, jeudi, un réinvestissement de 40 millions $ dans le Fonds québécois d’amorçage Teralys, créé à l’initiative de la CDPQ et dont la gestion a été confiée à Teralys Capital, un gestionnaire de fonds privé basé à Montréal.

«Dans la foulée de ce deuxième investissement dans le Fonds québécois d'amorçage Teralys, la CDPQ vise à accélérer l'essor des entreprises en amorçage et en assure l'accompagnement par Teralys, un gestionnaire aguerri et bien établi au Québec», a souligné Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ.

Rappelons qu’à la fin de l'année 2019, le Fonds québécois d’amorçage Teralys avait été lancé et financé à hauteur de 50 millions $ par la Caisse.

À ce jour, il a investi dans une dizaine de fonds québécois dans le but d’accompagner des entreprises dans leurs démarches.

Ainsi, la CDPQ prolonge le mandat qu’elle avait confié à Teralys Capital pour soutenir la création d’entreprises locales et innovantes, peut-on lire dans un communiqué.

«Cette initiative de la CDPQ dédiée aux fonds locaux d'amorçage s'inscrit parfaitement dans notre volonté de contribuer à l'essor de l'entrepreneuriat au Québec via un accompagnement à forte valeur ajoutée», a précisé Éric Legault, associé principal de Teralys Capital.

Par ailleurs, avec ce deuxième investissement, la CDPQ porte à 90 millions $ son appui aux entreprises québécoises en amorçage.