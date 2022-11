La Ville de Québec veut créer un fonds pour aider les entreprises en démarrage

La Ville de Québec réfléchit à la création d'un nouveau fonds qui investira dans de jeunes entreprises en démarrage, comblant un vide dans l'écosystème entrepreneurial de la capitale.

«C'est quelque chose qui ne se faisait pas avant. Est-ce que ça va prendre la forme d'un investissement dans un fonds de capital destiné aux start-up? Possiblement. On est en train d'explorer quelle est la meilleure façon d'être encore plus entrepreneurial», révèle le responsable du développement économique et de l'entrepreneuriat au comité exécutif de la Ville de Québec, David Weiser.

«C'est une bonne nouvelle. On veut vraiment être la ville la plus entrepreneuriale au Canada. C'est un morceau qui manque dans le casse-tête, le financement de jeunes pousses.»

M. Weiser a dévoilé cette nouveauté en marge de l'annonce d'un financement de la phase trois du projet 100 % NumériQc, qui fournira 405 000 $ aux commerçants de Québec pour les accompagner dans leur virage numérique.

Terrain vacant

Dans la foulée de ces aides à saveur économique, la Ville veut aussi créer un écosystème qui favorisera l'émergence de nouvelles pousses sur son territoire. Un terrain vacant, depuis plusieurs années, puisque aucun fonds n'existe pour elles.

«Ça nous manque dans notre écosystème à Québec. On parle vraiment d'investissement dans les start-up. Ça n'existe pas. Il y a plein de fonds à Montréal, mais à Québec, il n'y en a pas. C'est un enjeu majeur.»

Pour la Ville, l'objectif serait de devenir partenaire avec les entreprises en démarrage prometteuses, ce qui leur octroie une forme de crédibilité. «Les subventions, c'est génial, c'est l'fun. Mais pour un entrepreneur, avoir la Ville comme partenaire, c'est pas une mauvaise chose», exprime M. Weiser.

«On travaille à explorer des avenues possibles pour que la Ville en fasse encore plus à ce niveau-là.» Les résultats de ces réflexions devraient être connus en 2023.

Virage numérique

Quant à la somme de 405 000 $ octroyée à Québec Numérique, elle servira à accompagner les entreprises qui ont des besoins pour prendre le virage numérique. Que ce soit pour la confection d'un site web ou d'une boutique en ligne, ou pour de la formation à l'utilisation d'outils informatiques qui donneront un coup de pouce en période de pénurie de main-d'oeuvre. Par exemple pour la gestion du personnel ou des horaires des employés ou la gestion des inventaires.