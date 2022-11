Le ministère de l’Éducation blâmé le Protecteur du citoyen

Le rapport du Protecteur du citoyen concerne le ministère de l’Éducation.

• À lire aussi: 60 M$ en «traitement de faveur» de la part d'un ministère

Plus tôt en journée, un communiqué blâmait le «traitement de faveur» qu’un ministère avait accordé à plusieurs organismes avec lequel il entretenait une proximité dans le cadre d’un programme de subventions de 60 millions de dollars.

«J’ai bien pris connaissance des conclusions émises par le Protecteur du citoyen émanant d’une plainte formulée en février 2018», a fait savoir le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, dans un communiqué.

«Des critères, lignes de conduite et directives ont été établis à partir d’avril 2022 pour encadrer et baliser le programme. À ce jour, plus de la moitié des recommandations faites par le Protecteur du citoyen ont été mises en œuvre.»

Exemples d’organismes ayant bénéficié du programme

- Club des petits déjeuners du Canada – 10 M$

- Fiducie d’Éducation des adultes des Premières Nations – 5,3 M$;

- Allô prof – 2,5 M$;

- La cantine pour tous – 1,2 M$;

- Fédération des comités de parents du Québec : 1,1 M$;

- Secondaire en spectacle : 700 000 $;

- Institut des troubles d’apprentissage : 593 000 $

- Fondation québécoise pour l’alphabétisation : 219 000 $;

- École orale de Montréal pour les sourds : 214 000 $.

Source: Ministère de l'Éducation

- avec Patrick Bellerose, Bureau parlementaire