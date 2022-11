Le nombre de prestataires de l’assurance-emploi en baisse au Québec

Le nombre de prestataires de l’assurance-emploi au Québec a diminué de 4,6% en septembre 2022, comparativement au mois d’août, une baisse également recensée dans toutes les provinces du pays.

Au total, ce sont 109 730 Québécois qui ont pu bénéficier de l’assurance-emploi en septembre 2022, soit 5270 de moins qu’au mois d’août, selon les données de Statistique Canada publiées jeudi. Un an plus tôt, en septembre 2021, le nombre de prestataires était de 282 630 (-61,2%).

En septembre au Québec, les plus fortes baisses proportionnelles du nombre de prestataires d'assurance-emploi régulière à l'échelle régionale ont été enregistrées dans les régions métropolitaines de recensement (RMR) d’Ottawa-Gatineau (-9,6%; -310), de Montréal (-4,5%; -1930) et Sherbrooke (6%; -160).

Les RMR de Québec (-2,6%; -200), Saguenay (-1,5%; -40) et Trois-Rivières (-0,9%; -20) ont affiché les reculs les plus faibles.

Des baisses partout au pays

Le nombre de personnes touchant des prestations régulières d'assurance-emploi a diminué dans toutes les provinces du pays en septembre, par rapport au mois d’août. Les plus fortes baisses ont été observées au Nouveau-Brunswick (-19,7%; -7000), en Nouvelle-Écosse (-11,5%; -3000) et au Manitoba (-10,2%; -2000). L'Ontario (-1,1%; -1000) et l'Île-du-Prince-Édouard (-1,2%; -100) ont affiché les plus faibles baisses.

À l’échelle du pays, le nombre de Canadiens qui ont touché des prestations a diminué de 27 000 (-5,6%), ce qui a ramené le nombre total de prestataires à 455 000. «Il s'agit d'un niveau comparable à celui observé en février 2020 (447 000), soit avant la pandémie de COVID-19», a noté Statistique Canada.

Le taux de chômage a diminué de 0,2 point de pourcentage en septembre 2022 pour s'établir à 5,2%, en raison de la baisse du nombre de personnes à la recherche de travail.