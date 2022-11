Le Québec a augmenté ses exportations en septembre

Les exportations internationales de marchandises désaisonnalisées du Québec ont augmenté de 2,7 % en septembre 2022 par rapport au mois précédent, selon les données de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) dévoilées jeudi.

Les produits qui ont le plus été exportés par le Québec sont les machines et le matériel pour le commerce et les industries de service (+113,9 %), les carburants diesel et biodiesel (+105 %), les turbines, les turbogénérateurs et les groupes turbogénérateurs (+449,3 %) et les produits pharmaceutiques et médicinaux (+18 %).

À l’inverse, les exportations d’aéronefs (-17,8 %), de mazout léger (-57,2 %), de mazout lourd (-42 %), des formes primaires et des produits semi-ouvrés d'or, d'argent, de métaux du groupe du platine et de leurs alliages (- 55,3 %) ont baissé au mois de septembre.

Les importations internationales de marchandises du Québec ont baissé de 5,6 % en septembre par rapport à août 2022.

Les produits ayant le plus contribué à la baisse de ces importations sont les voitures automobiles et leurs châssis (- 30,4 %), l'essence à moteur, le pétrole brut classique (- 27,7 %), ainsi que les lubrifiants et les autres produits pétroliers de raffinerie (- 48,8 %).

Les importations de carburants d'aviation (+ 118,9 %), d'ammoniac et des engrais chimiques (+ 624,6 %), de l'or, de l'argent et des métaux du groupe du platine sous forme brute et leurs alliages, dont les importations d'août étaient très faibles, ainsi que la bauxite et l'oxyde d'aluminium (+ 25,8 %) ont augmenté.

Exportations en hausse au Canada

Selon les informations publiées par Statistique Canada le 3 novembre dernier, les exportations canadiennes de marchandises désaisonnalisées ont augmenté de 1,8 % en septembre 2022 par rapport au mois précédent. Les importations ont quant à elles baissé de 1,4 %.

Pour les neuf premiers mois de 2022, les exportations et les importations de marchandises du Canada ont augmenté respectivement de 2,8 % et de 8,1 % par rapport aux mêmes mois de 2021.