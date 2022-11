Maltraitance, négligence et désorganisation aux résidences Floralies

EXCLUSIF | Près de trois mois après les révélations troublantes de TVA Nouvelles concernant les résidences Floralies de LaSalle et de Lachine, la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, confirme dans une entrevue exclusive des cas de maltraitance et de négligence envers des usagers des deux établissements pour aînés en perte d’autonomie de Montréal.

«Ce qui m’a le plus choqué en lisant le rapport d’enquête, c’est la désorganisation au sein des Floralies. Un leadership qui n’était pas dynamique et qui n’était pas présent. Des ressources humaines pas suffisamment formées. Oui, il y a eu des cas de maltraitance et c’est tolérance zéro à cet égard. Pour moi, un cas de maltraitance, c’est un cas de trop. Il y a eu de la négligence physique et psychologique chez certains bénéficiaires», informe Sonia Bélanger.

La ministre relate aussi des problèmes de gouvernance, de valeurs organisationnelles, de recrutement du personnel et de formation dans les catégories d’employés aux Floralies.

«L’administration de l’endroit n’était pas mal intentionnée. Toutefois, elle n’était pas suffisamment présente, pas suffisamment sur le terrain. Nous ne sortirons pas de là tant que la situation ne sera pas sous contrôle», précise Sonia Bélanger en rappelant que les Floralies sont sous tutelle depuis septembre dernier.

Inadmissible pour les usagers

«C’est clair que la situation là-bas est inadmissible pour les usagers. Ça faisait quelques mois qu’il y avait des préoccupations qui ont été amenées à la Commissaire aux plaintes de la part des proches et des usagers», fait savoir la ministre.

«La première chose qu’on a faite, c’est de demander au CIUSSS d’aller examiner l’endroit. Malheureusement, ils ont constaté des problèmes de gestion de ressources, de gouvernance, de qualité des soins et de négligence, vraiment l’ensemble des dimensions», ajoute-t-elle.

La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés explique qu’avec la Loi sur la maltraitance qui a été adoptée au printemps dernier, il est maintenant possible de mettre sous administration provisoire des CHSLD privés qui ont des problématiques de soins et de services à la clientèle. «C’est ce qu’on a fait avec les Floralies de LaSalle et de Lachine», soutient Sonia Bélanger.

«Nous n’hésiterons pas à utiliser la tutelle ou l’administration provisoire auprès de ces établissements afin qu’ils répondent aux plus hauts standards. Actuellement au Québec, on dénombre cinq CHSLD qui sont sous administration provisoire», appuie-t-elle.

Rapport sur les Floralies

Un rapport d’enquête concernant les Floralies de LaSalle et de Lachine est d’ailleurs rendu public aujourd’hui.

Selon les informations de TVA Nouvelles, l’enquêteur mandaté par Québec, Michel Delamare, a constaté de la maltraitance sous toutes ses formes: violence et négligence de la part de certains employés et négligence reliée à la gestion déficiente des résidences.

«Malgré l’information disponible et connue par l’exploitant, ce dernier n’a pas informé les CISSS/CIUSSS de son incapacité à rendre les soins et services. Il aurait dû le faire et convenir d’un plan de contingence avec eux. Il n’était pas en mesure d’augmenter ni même maintenir le nombre de places actuel sans compromettre la sécurité des résidents», lit-on dans un extrait du rapport.