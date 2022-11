Avec l’inflation et la hausse du coût des produits et aliments, plusieurs familles doivent redoubler d’imagination pour avoir un panier d’épicerie équilibré et assez rempli pour nourrir tout le monde.

• À lire aussi: Le prix de plusieurs aliments de base en très forte hausse

• À lire aussi: Le combat des circulaires: les meilleurs rabais sont chez...

L’équipe de l’émission «À vos affaires» s’est rendue dans une épicerie économique pour voir s’il est possible de faire une épicerie pour une famille de quatre personnes pour 100$.

Résultat? Le panier de notre journaliste contenant 33 articles lui a coûté 109,77$.

Une économie totale de 104,28$, selon ce qu’indique la facture remise par le supermarché SavePlus de Boisbriand, sur la Rive-Nord de Montréal.

Le panier est équilibré et contient des fruits, des légumes ainsi que plusieurs aliments de base pour les repas et les collations.

Le secret de cette épicerie économique est simple.

«On travaille avec des fournisseurs et des producteurs locaux, dans la région. On a des ententes avec ces fournisseurs. On va chez eux. On récupère les produits, tous les invendus qu'eux ne sont pas capables de vendre. On est capable de vendre des produits moins chers et on évite le gaspillage», explique Mohamed Larbi, propriétaire du supermarché SavePlus.

Voyez l’expérience complète de notre journaliste dans la vidéo ci-dessous.