L’ancien ministre de la Santé et des Services sociaux de 2014 à 2018, Gaétan Barrette, ne comprend pas le rapport du Protecteur du citoyen qui dénonce les agissements du ministère de l’Éducation dans la distribution de subventions à des organismes.

Il avoue même qu’il devait souvent prendre des décisions qui ressemblent à celle-ci lorsqu’il occupait ses fonctions de ministre au sein du gouvernement libéral de Philippe Couillard.

«Je devais m’assurer que ça ne devait pas avoir l’air partisan. Je peux donc te dévoiler une chose. J’en ai donné des affaires comme ça, plus à Québec solidaire parce qu’ils sont dans des quartiers plus défavorisés. Donc je suis coupable d’avoir donné de l’argent à Centraide en Montérégie et au Club des petits déjeuners. Je plaide coupable», ironise l’ex-ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette à l’émission «La Joute».

L’analyste politique, Emmanuelle Latraverse, trouve également la situation un peu ridicule.

«Je n’aurais jamais cru être à la télévision en train de parler de scandale, de collusion, de favoritisme pour le Club des petits déjeuners, Tel-jeunes et Alloprof. Le problème c’est que ce programme n’était pas normé dans lequel il y a une part de droit discrétionnaire du ministre. Il est où le scandale, je ne le sais pas (...) Le scandale c’est que le Protecteur du citoyen dans son rapport utilise des mots comme manquement grave, mauvaise gestion, traitement inéquitable, etc. La dernière fois que j’ai lu un rapport aussi virulent, je crois que c’est le rapport sur les scandales des commandites », mentionne-t-elle.

Voyez l’échange complet dans la vidéo ci-dessus.