Revendications sur la langue auprès du fédéral : la CAQ a l'appui des libéraux

Le gouvernement Legault a le soutien des libéraux dans sa revendication d’enchâsser les principes de la Charte québécoise de la langue française dans la loi fédérale sur les langues officielles.

Avec la loi 96, le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) a voulu assujettir les entreprises de juridiction fédérale à la loi 101 sur le territoire du Québec.

Or, la réforme de la Loi sur les langues officielles, le projet de loi C-13, que Justin Trudeau veut faire adopter avant les fêtes permettra aux entreprises d’échapper à cette exigence.

À l’issue du troisième jour du caucus présessionnel du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Tanguay a simplement répondu : «oui», à la question de savoir si la loi 101 devrait s’appliquer aux entreprises de charte fédérale.

Puis, sans dire que le PLQ fait maintenant front commun avec la CAQ pour mettre de la pression sur le gouvernement de Justin Trudeau, M. Tanguay a souligné qu’il «est clair» que le nationalisme des libéraux «s’exprimera aussi dans ce sens-là».

«Notre nationalisme s’exprimera toujours dans le contexte fédératif, et dans ce sens-là, dans une fédération, on a le droit et on se doit de formuler des demandes. En ce sens-là, nous aurons l’occasion de faire écho à ces demandes-là et aussi le cas échéant d’apporter les nuances nécessaires», a déclaré le chef intérimaire du PLQ.

Quebec community group network

Le chef libéral a également été questionné à propos de la position d’un groupe de défense des droits de la minorité anglophone au Québec, le Quebec community group network (QCGN).

Dans une lettre ouverte, le groupe a demandé le retrait des références à la Charte de la langue française du Québec dans le projet de loi C-13, sous prétexte qu’il s’agirait d’une loi liberticide.

«Le QCGN soutient qu’il importe de retirer toutes les références à la Charte de la langue française dans le projet de loi C-13, puisqu’elle rejette les droits individuels garantis par la Charte des droits et libertés du Canada», peut-on lire dans la lettre.

Marc Tanguay a été catégorique : «la charte québécoise de la langue française ne peut pas être qualifiée de la sorte».

«C’est une loi qui fait écho de ce qu’est la nation québécoise, a-t-il ajouté. Vous savez, c’est Robert Bourassa le premier qui en 1974 a fait du français la langue officielle du Québec. En ce sens-là, c’est une loi qui a su évoluer avec le temps et qui permet l’épanouissement de la langue française.»

Néanmoins, le chef libéral estime que le débat sur la loi 96 a été miné par «de la diminution de droits».

«Vous ne pouvez pas assurer l’épanouissement du français en disant : je vais priver de droits fondamentaux certaines catégories de citoyens. Je donne un seul exemple : l’accès à des francophones à des cégeps anglophones», a dit M. Tanguay.

«Ça, ça ne fera pas l’épanouissement du français. Ça va juste faire en sorte que des étudiants francophones n’auront pas accès à un cégep anglophone. Et s’ils avaient accès au cégep anglophone, ils ne perdraient pas le français», a-t-il poursuivi.

Fin de caucus

Au terme d’un caucus qui aura duré trois jours, les libéraux sont apparus déterminés à laisser derrière eux la tourmente dans laquelle ils étaient depuis leur défaite historique du 3 octobre dernier, et à plutôt se concentrer sur les «enjeux qui préoccupent les Québécois».

Ils ont exprimé leur volonté de talonner le gouvernement «lorsqu’il y aura des iniquités et des injustices», tout en rappelant qu’ils sont «de bonne foi». «Les succès du gouvernement seront les succès du Québec», a dit Marc Tanguay.

Selon le chef libéral, les enjeux prioritaires pour les prochaines semaines seront l’accès aux soins de santé et la hausse du coût de la vie. En chambre, ils parleront également d’économie et de pénurie de main-d’œuvre, a indiqué le chef intérimaire.