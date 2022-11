Un vernissage entre les murs de la prison

L’établissement de détention de Trois-Rivières, en Mauricie, a ouvert ses portes pour présenter un projet de vernissage de leurs étudiants incarcérés.

Une centaine d’entre eux ont vu leurs parcours se transformer grâce aux projets d'œuvres artistiques et littéraires de l'Établissement de Détention de Trois-Rivières.

«Mes pensées étaient plus négatives, pour faire de la magouille. Là, avoir accès à l'école, ça me permet de me changer les idées et d'avoir des pensées plus positives», a expliqué un détenu qui désire garder l’anonymat.

Une autre personne incarcérée s’est même découvert un talent caché à travers la peinture.

Le parcours carcéral est difficile. L'art et l'écriture offrent la possibilité de changer leur vision du moment présent.

«Quand les gars sont libérés, ils partent avec leurs sculptures, ils partent avec leurs dessins et leurs peintures. Même qu’une personne les a oubliés. Il est revenu les chercher à la prison en tant qu'homme libre. [...] C'est vraiment une façon de s'évader. C’est le but recherché, qu'ils se sentent un peu plus habités et je pense que ça leur amène de la douceur», a souligné Émilie Gagnon, l’enseignante d’arts plastiques de l’établissement.

La réinsertion sociale est au cœur des projets. «Ici, en détention, les étudiants qui choisissent de venir à l'école ne choisissent pas de venir à une école régulière. C'est parce qu'ils sont en détention. Donc, il y a une particularité, c'est de leur enseigner une compétence qui va être utile en sortant», a mentionné leur enseignant de français, Luc Beauchesne.

Leurs apprentissages artistiques feront partie de leurs coffres à outils lorsqu'ils seront libérés. Les deux détenus rencontrés par TVA Nouvelles ont hâte de sortir pour partager leurs connaissances et techniques d’art avec leurs enfants.