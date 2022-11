Charmer des cuisiniers d’ailleurs pour pourvoir des postes au Québec

Les restaurateurs font des pieds et des mains pour recruter des employés, c’est notamment le cas de l’entreprise Normandin qui s’est tournée vers l’étranger pour pourvoir plusieurs postes, un pari qui s’avère gagnant.

Mousseline et Ibrahim travaillent en cuisine au Normandin de Trois-Rivières depuis respectivement trois ans et un an.

«Avec ma famille, on a été bien accueilli au Québec», a souligné le cuisinier Ibrahim Kalai.

Ils sont déjà huit à l’emploi dans les trois succursales Normandin de la région, mais 175 sont aussi déjà établis ailleurs au Québec.

Des équipes de ressources humaines ont fait le trajet jusqu’en Tunisie, au Maroc ou encore à l’ile Maurice pour recruter des employés.

«On a été charmé par le climat du pays, de la vie et tout et après ça on a été charmé par les conditions de travail», a expliqué le chef d’équipe du Normandin de Trois-Rivières, Mouhcine Belkeziz.

Paperasse, loyer, meubles... Les gestionnaires jouent un grand rôle dans leur accueil.

Le défi en ce moment reste de trouver un logement abordable, adapté et à proximité.

«Quand ils m’ont dit que j’avais trois semaines pour trouver un logement et qu’il arrivait au début du mois de décembre, j’ai commencé à paniquer un petit peu, mais on s’est mis sur les réseaux sociaux et on a réussi à trouver alors probablement que c’est réglé», a raconté le gérant du restaurant de Cap-de-la-Madeleine, Kevin Précourt.

Les employés aussi sont mis à contribution puisqu’un autre cuisinier a donné des articles de cuisine pour que son collègue puisse bien commencer sa nouvelle vie au Québec.

Ils sont qualifiés d’employés efficaces en raison de l’expérience qu’ils avaient déjà.

«J’ai déjà travaillé dans la gastronomie française, mais c’est la première fois que je travaille comme dans un fast-food comme ça. C’est vraiment vraiment une belle expérience pour moi, pour ma carrière», a souligné le chef d’équipe de la succursale de Cap-de-la-Madeleine, Ayoup Gassimi.

«Le processus d’immigration peut prendre beaucoup de temps, c’est sûr que si on part vraiment du recrutement à l’international, on parle de minimum sept à huit mois presque pour vraiment avoir le travailleur sur place», a détaillé la technicienne à l’acquisition de talents chez Normandin, Jasmine Petitclerc.

Les efforts valent la peine.

«Ça vient nous aider puis l’exemple que je peux vous donner : j’en ai un qui est rentré ici la première année, trois ans plus tard c’est devenu mon chef d’équipe donc c’est des choses qui deviennent des belles histoires pour tout le monde aussi», a mentionné le gérant du restaurant Normandin de Trois-Rivières, Yves Montembeault.

Il vient, lui aussi, d’atteindre le poste de chef d’équipe. Un rôle qu’il remplit à merveille selon ses collègues.