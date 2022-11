Près de 100 personnes confinées au Collège Lionel-Groulx

Un confinement a été ordonné, vendredi après-midi, au Collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse, dans les Laurentides. Les élèves ont reçu un message les invitant à se confiner à l’intérieur de leur local jusqu’à nouvel ordre.

Lors de sa conférence de presse en fin d'après-midi, la Régie Intermunicipale De Police Thérèse-De Blainville a indiqué qu'une centaine de personnes étaient dans l'établissement. La police a reçu, vers 14h, un appel à l’effet qu’un individu «aux allures suspectes» déambulait sur le campus.

«Selon les premières informations, il pouvait être armé», selon Luc Larocque, inspecteur-chef de la Régie. Ce dernier a ajouté qu'il n'y a «aucune certitude» à cet effet.

Une vidéo circulait sur les réseaux sociaux, où on pouvait voir un jeune homme marcher avec un accessoire dans les mains, mais qui semblait inoffensif. L'inspecteur Larocque a fait savoir qu'elle n'était par incriminante pour le moment.

«C'est plus une question de ce dont les gens avaient été témoins, a-t-il nuancé. On procède à une fouille minutieuse. Aucune information ne nous laisse croire que le suspect serait entré dans le collège. Plusieurs images circulent et nous cherchons à entrer en contact avec l’individu.»

La police de St-Eustache et de Deux-Montagnes ont participé à l’opération.

«Par mesure préventive, les policiers et le personnel de l'école ont procédé à un confinement du collège. Personne ne peut entrer/sortir de l'établissement. Merci d'éviter le secteur», a fait savoir la police qui tâchait toujours se sécuriser les lieux vers 15h.

Opération policière en cours près du collège Lionel-Groulx. Par mesure préventive, les policiers et le personnel de l'école ont procédé à un confinement du collège. Personne ne peut entrer/sortir de l'établissement. Merci d'éviter le secteur. Plus d'info à venir. — Police RIPTB (@PoliceRIPTB) November 18, 2022

«Mes équipes suivent la situation de près. On demande aux citoyens de laisser les policiers faire leur travail et de suivre les consignes», a réagi en après-midi le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, sur Twitter.