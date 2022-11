Le classe politique rend hommage à Jean Lapointe

Les hommages du monde politique et artistique ont rapidement commencé à se succéder sur les réseaux sociaux après l’annonce du décès de Jean Lapointe, qui s’est éteint à l’âge de 86 ans.

Le premier ministre François Legault a rapidement tweeté sa réaction au décès du philanthrope. «Le Québec perd un grand artiste avec plusieurs talents. D’abord un chanteur; tous les Québécois connaissent "Chante-la ta chanson". Un comique qui pouvait nous faire rire aux larmes.

Gabriel Nadeau-Dubois a rapidement partagé ses condoléances avec la famille de Jean Lapointe sur son compte Twitter. «C’est un grand parmi les grands qui nous quitte. Jean Lapointe a marqué des générations par son art et son engagement.»

C’est un grand parmi les grands qui nous quitte. Jean Lapointe a marqué des générations par son art et son engagement.



«L'ADISQ salue la carrière de Jean Lapointe et offre ses sincères condoléances à sa famille et ses proches.»

«Jean Lapointe avait le don de faire rire & de faire réfléchir. J’ai eu la chance de connaître cet homme généreux à travers la grande amitié que mon père & lui ont entretenue leur vie durant», a déclaré Pierre-Karl Péladeau en partageant une image de Jean Lapointe et lui.

Jean Lapointe avait le don de faire rire & de faire réfléchir. J’ai eu la chance de connaître cet homme généreux à travers la grande amitié que mon père & lui ont entretenue leur vie durant. Condoléances à sa famille, à ses proches & ses admirateurs/trices.

C'est un Yves François Blanchet attristé qui a partagé qu'il apprenait le décès de Jean Lapointe. «Je souhaite à ses proches, sa famille et aux artistes qui l’ont côtoyé, une tristesse sereine et de beaux souvenirs aussi», écrit-il.

Sous le choc et la secousse des souvenirs de ma jeunesse, j’apprends le décès du grand, touchant et beau Jean Lapointe.

Je souhaite à ses proches, sa famille et aux artistes qui l’ont côtoyé, une tristesse sereine et de beaux souvenirs aussi.

«Il était originaire du village de Price dans ma circonscription. Un fantastique acteur et musicien qui aura contribué de façon importante à la lutte aux dépendances par la maison qui porte son nom. J’offre mes sincères condoléances à la famille. Merci, Jean Lapointe.»

Marc Tanguay, chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale du Québec partage ses «pensées les plus sincères à la famille et aux proches de Jean Lapointe», et rappelle sa «vie marquée par le rire et des personnages inoubliables»

Paul St-Pierre Plamondon a pour sa part offert ses condoléances à la famille, tout en se rappelant de bons souvenirs du musicien défunt. «Ses mélodies ont marqué mon enfance et il aura marqué le Québec en entier. Merci pour tout», dit-il.

«Journée triste pour le Québec», dit Caroline Proulx-Lapointe qui a exprimé sa peine sur son compte Twitter.

«J’offre mes plus sincères condoléances à la famille, aux amis et au proches du très grand Jean Lapointe» a partagté Nathalie Roy Lapointe.

L'ex ministre de la culture s'est dite «grandement attristée» par le décès de Jean Lapointe. «Sincères condoléances à toute sa famille», a-t-elle dit.

J’ai connu Jean Lapointe il y a plusieurs années.

«Jean Lapointe vient de nous quitter. Plusieurs de ses rôles nous ont marqués: comédien, acteur, humoriste, et celui par lequel il a aidé tant de gens à se libérer de leur dépendance! Douces pensées à et à tous ses proches. Le Québec perd un de ses plus grands.»

Jean Lapointe vient de nous quitter.

Plusieurs de ses rôles nous ont marqués: comédien, acteur, humoriste, et celui par lequel il a aidé tant de gens à se libérer de leur dépendance!

Douces pensées à @jmlapointe et à tous ses proches.

«Toutes mes condoléances à la famille et aux proches. J'ai une pensée spéciale pour mon ami.»