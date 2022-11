Le vêtement haut court, souvent appelé «crop top», s’invite au bureau, sans égard pour les codes vestimentaires plus traditionnels; en entrevue à l’émission «Le Bilan», la styliste et auteure Louise Labrecque démystifie le phénomène.

«Ce n’est pas nouveau qu’un vêtement va semer la polémique comme ça. Si on remonte dans les années cinquante, il y a eu le jeans, puis la mini-jupe dans les années soixante. Chaque décennie a eu son vêtement. Puis là, le crop top arrive», banalise d’emblée Mme Labrecque.

Les vêtements, rappelle la styliste, sont un moyen de s'affirmer.

«Est-ce que les gens sont conscients de l’image qu’elles envoient quand elles portent ce vêtement? Moi je pense que oui. Puis c’est pour ça peut-être qu’on le porte : pour provoquer, pour s’affranchir des règles. C’est ce qui arrive maintenant au bureau, là on se dit : "C’est pas toi qui va me dire comment m’habiller"», explique-t-elle.

Pour la styliste, les vêtements parlent, transmettent des messages, d’où l’importance pour ceux qui portent le haut court de s’assumer.

«Il faut que la personne qui décide d’enfreindre les codes vestimentaires se dise: "Je vais être capable si c’est négatif d’assumer et d’expliquer mon geste"», précise Mme Labrecque.

Les anciennes modes sont par ailleurs en train de s’effacer.

«La jupe, le talon haut, le bas de nylon, même ça, ça commencent vraiment à tomber. Beaucoup de femmes d’affaires viennent me voir et elles me disent qu’elles ne veulent plus s’habiller comme ça», relate Mme Labrecque.