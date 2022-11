Les agents pathogènes transmis par les tiques plus répandus au Québec

Les agents pathogènes transmis par les tiques pouvant causer la maladie de Lyme sont de plus en plus répandus au Québec, selon une étude qui recommande un dépistage plus généralisé pour cerner les risques pour la population et la faune.

L’étude de l’Université McGill et de l’Université d’Ottawa a permis à l’équipe de recherche qui a analysé de petits mammifères et des tiques capturés en Ontario et au Québec de détecter cinq agents pathogènes émergents.

Les chercheurs ont également découvert deux agents pathogènes à l’extérieur de leur zone géographique connue au Québec qui peuvent causer la babésiose et la fièvre des montagnes Rocheuses.

«Cette situation pourrait avoir une incidence sur le risque de maladie pour les humains et les animaux dans certaines zones densément peuplées du Canada», a expliqué la doctorante Kirsten Crandall.

Habituellement, les gants pathogènes sont transmis par une tique qui s’est nourrie du sang d’un hôte infecté, mais l’étude a constaté qu’ils peuvent se transmettre de plusieurs autres façons.

L’étude révèle que la propagation d’agents pathogènes progresse de façon constante en raison des changements climatiques, de la fragmentation des habitats et des modifications de la taille des populations de tiques et de leurs hôtes.

«Le travail de notre étudiante nous rappelle que la recherche fondamentale est importante et que, dans le cas qui nous occupe, elle peut jouer un rôle pour la santé publique», a soutenu Virginie Millien, professeure agrégée au Musée Redpath de l’Université McGill.

«Si l’on ne sait pas quels agents pathogènes sont présents, on ne peut pas donner aux Canadiennes et Canadiens l’information dont elles et ils ont besoin pour se protéger», a indiqué Jeremy Kerr de biologie de l’Université d’Ottawa.