Lévisien accusé de terrorisme: des messages suspects découverts par le SPVL

Ce sont des plaintes concernant la diffusion d’images intimes sans consentement et de harcèlement, déposées par une ancienne fréquentation, qui ont amené la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) à enquêter sur Gérald Nicolas, cet homme de Lévis accusé de terrorisme.

C’est en examinant le matériel informatique et le cellulaire de sa nouvelle conjointe, saisis lors d’une perquisition effectuée en mai 2021 au domicile de l’homme de 51 ans, que les policiers du Service de police de Lévis (SPVL) ont découvert des messages laissant penser qu’il planifiait une révolution armée en Haïti.

Dans une conversation tenue entre avril et mai 2021 sur l’application WhatsApp, Gérald Nicolas aurait notamment demandé à sa conjointe d’entrer en contact avec son cousin en République dominicaine pour faire l’achat de 5 armes de gros calibre. Le Lévisien aurait également parlé d’acheter un terrain à la frontière entre la République dominicaine et Haïti ainsi que de l’équipement pour établir un campement pour 50 personnes.

L’accusé aurait voulu acheter des armes et un char d’assaut à Cuba, des tentatives qui seraient cependant restées vaines. Les policiers auraient également découvert dans son historique des recherches Internet sur la façon d’envoyer des colis, des barils et des boîtes en Haïti.

Arrêté en juin 2021 dans le cadre de l’enquête du SPVL, l’homme originaire d’Haïti, aurait affirmé lors de son interrogatoire «sentir redevable pour son pays d’origine» et que la «révolution était la seule façon» pour celui-ci «de se sortir de sa situation».

Après avoir recueilli toutes ces informations, le SPVL aurait transféré le dossier à la GRC. C’est cette enquête, débutée en juillet 2021, qui a mené aux accusations plus d’un an plus tard.

Dans un rapport, l’enquêteur Gabriel Lemaire mentionne que : «Bien que Nicolas ait dit souhaiter des actions pacifiques, ses démarches pour se procurer des armes et des hommes laissent envisager néanmoins une menace de violence et/ou une préparation à une confrontation armée avec les forces du système politique en place, susceptible de mettre en danger la vie et la sécurité des personnes impliquées dans la population haïtienne».

Contacté jeudi par le Journal, Gérald Nicolas a nié en bloc ces allégations. Il doit comparaître au palais de justice de Québec le 1er décembre prochain. Il devra faire face à des accusations de facilitation d’une activité terroriste, d’avoir fourni des biens à des fins terroristes et d’avoir quitté le Canada pour faciliter une activité terroriste.