L'Hôpital de Montréal pour enfants doit placer deux patients par chambre aux soins intensifs

La situation est précaire à l’Hôpital de Montréal pour enfants qui se voit dans l’obligation de placer deux enfants par chambre dans son unité de soins intensifs, étant à pleine capacité d’accueil dans leur établissement.

«Nous avions plus que 22 enfants donc pour bien soigner les enfants, il a fallu mettre deux enfants dans une même pièce», explique le directeur associé des services professionnels à l’Hôpital de Montréal pour enfants, Dr Robert Barnes. «Nous sommes équipés pour le faire, mais on ne souhaite pas le faire dans la mesure du possible.»

L’établissement a dû réaménager cinq de ses douze chambres disponibles pour pouvoir accueillir plus de patients.

Le VRS en cause

Dr Barnes explique que la hausse des cas de VRS inquiète l’hôpital qui reçoit de plus en plus d’enfants infectés et avertis que le temps des fêtes, où l’influenza sera à son pic, sera particulièrement difficile dans les hôpitaux de la région.

«Je souhaite que le virus syncytial se calme, mais ce n’est pas le seul virus respiratoire auquel nous devons faire face chaque hiver», dit-il. «La population a un peu moins d’expérience immunologique étant donné toutes les mesures de précaution qu’on a prises dans les dernières années, les tout-petits sont vraiment à risque.»

Ailleurs au Canada

Les délestages pédiatriques sont de plus en plus communs partout au travers du pays, plusieurs hôpitaux se retrouvent dans l’obligation de repousser des chirurgies.

«Nous avons dû annuler certaines procédures qui ont été mises à l’horaire le jour même», affirme Dr Barnes. «Ce sont des procédures essentielles, mais on veut un environnement sécuritaire pour accueillir ces patients après la procédure et présentement ce n’est pas assez sécuritaire.»

L’Hôpital Royal Victoria a d’ailleurs pris en charge les patients de 16 ans et 17 ans en provenance de l’hôpital de Montréal pour enfants pour soulager l’établissement.

«95% de nos patients ont 24 mois ou moins, mais chaque patient qui est bien soigné ailleurs aide», dit le Dr.

Qu’est-ce que les parents peuvent faire?

Dr Barnes assure que l’hôpital peut toujours prendre en charge des patients gravement malades, mais rappelle aux parents qu’il existe d’autres alternatives.

«Les gens qui sont moins sérieusement malades, de grâce, allez chercher des services dans votre communauté ou appelez au 811», rappelle Dr Barnes.