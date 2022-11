L’univers du temps des fêtes dans une boutique

Avec le magasinage des Fêtes qui est commencé pour plusieurs, une boutique de Shawinigan, en Mauricie, s’est métamorphosée et a complètement transformé le deuxième étage pour faire vivre la magie de Noël aux clients.

Des centaines de décorations de Noël garnissent le deuxième étage de la boutique Cadeaux chez Guy. Ce qui était auparavant un logement est maintenant un magasin pour les achats du temps des fêtes.

L’espace est divisé en sept pièces, dont une où l’on retrouve toutes les boules de Noël, une autre pour choisir son sapin, et même un village du père Noël.

L’objectif de la propriétaire, Johanne Prince est de créer des atmosphères pour les visiteurs.

«Ça va chercher aussi le cœur d’enfant des adultes. Ça leur rappelle des souvenirs de leur enfant à eux parce que Noël c’est la famille, c’est les réunions de famille», a renchéri Mme Prince.

Cette année, les familles ont hâte de se retrouver à Noël dans un salon chaleureusement décoré. En novembre, le deuxième étage est très populaire et déjà, les acheteurs choisissent à quoi ressemblera leur décor.

«La magie de Noël, de faire des cadeaux, vu qu’on ne l’a pas eu l’année passée, on sent qu’il y a une petite effervescence», a expliqué la propriétaire.

Tous sont unanimes, la boutique est un incontournable et on y retrouve des items bien différents d’ailleurs. Les murs et les étagères regorgent de décorations qui sont toutes à vendre. «Je peux tout vendre, sauf les murs», s’est exclamée à la blague Mme Prince.

La boutique de Noël est ouverte hiver comme été. Il est donc possible de goûter à la magie de Noël à l’année.