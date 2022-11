Denis Lévesque est de retour au petit écran avec une série qui retrace l’histoire de LCN, chaîne d’information en continu qui célébrera ses 25 ans en 2023.

Cette semaine, l’animateur revient sur les années de Régis Labeaume à la tête de la Ville de Québec, un politicien qui a fait sa marque dans les médias et auprès des citoyens.

Quand il a été élu maire de Québec en 2007, Régis Labeaume rêvait de diriger la ville pendant 10 ans. Quatorze ans plus tard, après 4 mandats, il a annoncé en septembre 2021 qu’il tournait la page.

Un an plus tard, il raconte à Denis Lévesque ne rien regretter, et même apprécier sa retraite.

«Oh mon Dieu, quelle belle vie! On devient rapidement fainéant, mais j’étais dû!»

En revenant sur le bilan de mon mandat, il se dit toujours convaincu de voir une équipe de la LNH s’installer au Centre Vidéotron.

«Cette idée-là du hockey, c’est pour une partie du Québec et pour les maritimes aussi. [...] Je pense qu’il y en aura un [club de hockey]», croit-il toujours.

Il admet aussi une des pires erreurs de sa carrière, avoir voulu empêcher les pitbulls sur le territoire de la Ville.

«Moi dans ma tête, je me disais que les propriétaires allaient les donner à des gens à l’extérieur de la Ville de Québec, mais... Je recevais des courriels de bêtises, c’était ‘’Adolf Labeaume’’!», se souvient-il.

Il admet avoir manqué de jugement dans cette décision qui avait fait beaucoup de bruit à l’époque.

Le 4 juillet, une quarantaine de propriétaires de pitbulls manifestent devant l’hôtel de ville de Québec.

La même journée, Régis Labeaume recule en disant que la Ville n’interdira pas les chiens sur son territoire. Il préfère s’en remettre au gouvernement de Philippe Couillard.

Voyez dans la vidéo ci-dessous Régis Labeaume qui raconte un moment touchant de sa vie, où il s’est ouvert sur la maladie et la mort de son père.