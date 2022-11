Tir groupé contre la mairesse de Sherbrooke

Les trois prochaines années s’annoncent tendues au conseil municipal de Sherbrooke, à la suite d’une sortie publique de quatre conseillers indépendants qui ont critiqué le bilan «exagéré, prétentieux ou tout simplement faux» de la mairesse Évelyne Beaudin après un an au pouvoir.

Dans une conférence commune, Annie Godbout, Hélène Dauphinais, Paul Gingues et Nancy Robichaud ont déploré l’incohérence de la mairesse, son désir de contrôle absolu et son manque de transparence. Une situation remarquée aussi par les Sherbrookois, selon le groupe, et qui est décrite comme «inquiétante».

Le groupe a aussi dénoncé le climat d’intimidation que la mairesse maintient. Une critique vivement rejetée par celle-ci, qui cachait mal son impatience lors d’un point de presse improvisé pour réagir aux critiques.

Afin d’apaiser les tensions, les conseillers indépendants ont présenté une liste de sept propositions. Ils souhaitent notamment qu’un mandataire externe offre une formation sur la gouvernance et que le pouvoir de décision revienne au conseil municipal afin que tous les élus puissent jouer leur rôle.

Ils ont également précisé qu’ils ne forment pas une coalition et que ce n’est pas dans leurs plans.