Une coalition veut faire dérailler la COP15

Dans moins de trois semaines, des milliers de personnes seront à Montréal pour la COP15, un sommet de l'ONU sur la biodiversité et une coalition lance un appel à la perturbation de cette rencontre internationale.

De nombreuses affiches ont été installées tout autour du palais des Congrès de Montréal par la coalition anticapitalisme invite les citoyens à bloquer l’événement.

En mentionnant que les États et les grandes entreprises sont les principaux responsables du déclin de la biodiversité.

D’ailleurs, plusieurs associations d’étudiants se sont prévalues un mandat de grève pour également faire entendre leur préoccupation.

«Le but c’est de perturbé un peu pour que les personnes qui prennent des décisions en notre nom ne puisent pas le faire. Le discours écologique devienne un discours populaire et non simplement un discours élitisme», explique David Blouin du syndicat étudiant du Cégep Marie-Victorin.

Tourisme Montréal reconnaît le droit de manifester tout en souhaitant que l'image de la ville ne soit pas entachée.

«On ne voudrait surtout pas que l’image de Montréal soit ternie. Au contraire, nous avons une image forte et qui porte à Montréal. On veut renforcer cette image au lieu de la ternir. Oui vous pouvez manifester, mais de la bonne façon. Nous avons des éléments très importants à discuter», mentionne Manuela Goya de Tourisme Montréal.