EN IMAGES | Heurtée par un camion, une jeune fille meurt durant un défilé de Noël

Une jeune fille est morte après avoir été heurtée par un camion durant un défilé de Noël, à Raleigh, en Caroline du Nord, samedi.

«Oh mon dieu, il a perdu le contrôle. Il va écraser ces enfants», a réagi une femme présente lors de l'incident.

Selon les images captées, on peut voir une camionnette blanche s’approcher de plus en plus rapidement du défilé et des jeunes filles dansant et déambulant dans les rues de la ville.

Le conducteur du véhicule a perdu le contrôle et a heurté une fillette. Se trouvant dans un état grave, elle a été emmenée à un hôpital. Elle a succombé à ses blessures un peu plus tard.

Trois personnes se trouvaient à l’intérieur du camion, qui tirait également plusieurs autres individus sur une plateforme.

Le conducteur, Landen Christopher Glass, 20 ans, a été accusé de délit mortel, d’imprudence, de déplacement dangereux, de port d’armes lors d’un défilé et d’équipement inadéquat.

Actuellement emprisonné au centre de détention du comté Wake avec une caution de 4000$, M. Glass comparaîtra lundi devant la justice.

