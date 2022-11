Le Rouge et Or à la coupe Vanier

Malgré un début de match chaotique, le Rouge et Or de l’Université Laval est revenu de l’arrière pour vaincre les Mustangs de Western 27 à 20 et a ainsi obtenu une place en finale de la coupe Vanier samedi.

• À lire aussi: Rouge et Or: dernier tour de piste devant leurs partisans pour deux joueurs

Disputant le match de la coupe Mitchell en Ontario, sur les terres de leurs rivaux du jour, le club québécois a fait preuve d’une belle résilience. Le Rouge et Or tirait de l’arrière 17 à 0 après seulement 12 minutes.

Les hommes de l’entraîneur-chef Glen Constantin ont vu deux de leurs trois premières séquences à l’attaque se terminer abruptement avec des ballons échappés et récupérés par l’ennemi. Une fois, la défense des Mustangs a ramené le précieux objet dans la zone payante.

Les favoris de la foule ont aussi réussi un touché offensif et un placement pendant le premier quart.

La remontée du Rouge et Or s’est amorcée avec un botté de trois points et un simple de Vincent Blanchard au deuxième quart. De retour après la pause de la mi-temps, l’Université Laval a trouvé la zone payante à deux reprises. Les deux fois, le porteur de ballon David Dallaire a conclu de longues séquences avec des touchés de deux verges. Cela permettait au Rouge et Or d’avoir les devants 18 à 17 avec 15 minutes à faire au match.

Les Mustangs ont toutefois repris les devants, via la jambe de Brian Garrity, dans les premiers moments du dernier quart. Blanchard n’avait cependant pas dit son dernier mot et il a réussi trois autres placements avant le sifflet final.

L’unité défensive a aussi fait le boulot pour empêcher les Mustangs de revenir de l’arrière, permettant ainsi au Rouge et Or de participer à un match de la coupe Vanier pour la 13e fois de son histoire. L’organisation a soulevé le précieux trophée à 10 reprises.

Samedi prochain, lors du dernier match de la saison 2022 au Canada, les représentants de l’Université Laval se mesureront aux Huskies de l’Université de la Saskatchewan.