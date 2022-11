Le vélo d'hiver, ce n'est plus une «bizarrerie»

Le vélo d’hiver gagne en popularité dans plusieurs régions du Québec, et certaines municipalités procèdent dorénavant au déneigement des voies cyclables.

• À lire aussi: Le vélo d’hiver gagne de plus en plus d’adeptes

À Montréal ou à Longueuil, les autorités municipales se sont engagées à déneiger davantage de pistes cyclables cet hiver.

La Ville de Longueuil explique que des efforts doivent être réalisés en raison de la demande qui ne cesse d’augmenter.

«Il y a une réelle demande citoyenne pour se déplacer à vélo durant les quatre saisons. [...] Il y avait environ 4000 cyclistes déjà à Longueuil l’hiver en 2020. [...] Avec 60 km de pistes cette année, c’est certain que ça va attirer plus de gens sur les pistes», a dit Marjolaine Mercier, conseillère municipale et responsable de la Mobilité active à la Ville de Longueuil.

Dans la Métropole, plus de 700 km de pistes cyclables seront entretenues et déneigées.

La société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée a débuté le déneigement de la voie cyclable du pont Jacques-Cartier il y a trois ans.

À l’hiver 2020-2021, la Société avait enregistré 14 000 passages. Lors de la saison suivante, elle avait enregistré quelque 37 000 passages.

Chez Vélo-Québec, on constate également une hausse de la popularité du vélo d’hiver, surtout en milieu urbain.

«La croissance, elle est vraiment visible dans les quartiers centraux de Montréal. [...] Ce qui était considéré comme une bizarrerie est vraiment rendue, dans les quartiers centraux, un mode de transport comme les autres», estime Magali Berbonne, directrice des programmes et porte-parole de l’organisme.

Le budget en déneigement de la Ville de Longueuil est estimé à 25 M$. De ce nombre, 90 000$ seront alloués au déneigement des voies cyclables.