De faux policiers volent des cadeaux de Noël dans une maison

Après un violent cambriolage, trois hommes qui se sont passés pour des policiers ont été condamnés à 35 ans de prison au total, au Royaume-Uni, selon Mirror News.

Le 29 novembre 2021, une femme, âgée d’une trentaine d’années, sortait de son appartement situé à Putney, dans le sud de Londres, lorsque trois individus se sont approchés d’elle. Le trio portait des casquettes où il était inscrit police et avait des matraques en leur possession.

La victime a été saisie par le cou devant ses trois enfants et a été forcée de retourner à l’intérieur de son domicile. Elle a été piétinée, frappée et attachée.

Les voleurs ont par la suite dérobé de l’argent, des cadeaux de Noël ainsi que le chiot de la famille.

Ils ont été accusés de cambriolage à la suite de perquisitions, qui ont permis de découvrir des preuves.

Près d’un an plus tard, le 9 novembre dernier, les trois hommes ont été déclarés coupables. Michael Cloherty, 58 ans, a été condamné à 13 ans de prison, Simon Ludlow, 50 ans, a reçu 12 ans et Michael Cook, 54 ans, a eu une peine de 10 ans d’emprisonnement, totalisant 35 ans de prison pour le trio.

Le chiot volé demeure introuvable à ce jour: les recherches se poursuivent pour le retrouver.