Un homme gravement blessé après une embardée dans le Centre-du-Québec

Un homme a été gravement blessé après avoir fait une embardée dans la nuit de vendredi à samedi à Saint-Majorique-de-Grantham, dans le Centre-du-Québec.

La sortie de route, qui a conduit le véhicule dans un fossé, s’est produite vers 2 h 45 sur le boulevard Lemire Ouest, d’après la porte-parole de la Sûreté du Québec Catherine Bernard.

L’homme a été transporté en centre hospitalier dans un état grave laissant craindre pour sa vie.

Une enquête est encore en cours et une fermeture de la route est possible dans les prochaines heures.

Plusieurs hypothèses sont à l’étude pour déterminer les causes de l’accident et la conduite avec les capacités réduites par l’alcool est possible.