Les traditionnelles prises de photos avec le père Noël en péril en raison des virus?

Après deux ans de pause, la Maison du père Noël est de retour au quartier 1030, mais pas sans mesures sanitaires.

Les enfants qui veulent rencontrer le père Noël et profiter de la magie du temps des Fêtes devront en effet suivre une série de mesures.

«On prend les mesures nécessaires, c’est une famille à la fois. Nos lutins portent des masques. On a un petit banc à côté du père Noël pour prendre les photos. Mais l’important, c’est de ramener la joie dans le cœur de tout le monde», explique Nicolas Désourdy, vice-président exécutif et associé chez Carbonleo.

Dans l’ensemble, les parents interrogés sont unanimes sur l’importance des mesures.

«Vous me l’apprenez, on n’était pas au courant. Mais s’il y a de nouvelles consignes, c’est certain qu’on va être d’accord parce qu’on veut essayer de protéger tout le monde», indique un père de famille concerné.

«Faut vivre avec ça, on a pas le choix. C’est sûr que c’était plus agréable quand c’était sur les genoux, mais bon, on est rendu là», concède une mère de famille.

Il faudra, dans les weekends à venir, réserver sa place pour rencontrer le père Noël.