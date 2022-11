Une invention québécoise dans la LNH

Deux Québécois de la région de Lévis ont développé un programme de statistique avancée pour les gardiens de but d’une équipe locale, mais leur invention a retenu l’attention...jusque dans la LNH!

Ugo Bélanger et Jonathan Deschenes travaillaient en 2017 pour les Chevaliers de Lévis, une équipe évoluant dans le Midget AAA.

Les deux hommes cherchaient à trouver un moyen pour mieux évaluer les performances des gardiens de but de l’équipe.

Ceux qui évoluent devant le filet sont souvent évalués en fonction du pourcentage d’arrêts, mais pour eux, ce critère d’évaluation n’était pas suffisant.

Depuis, leur nouveau programme, intitulé PASS, permet d’évaluer de nouveaux éléments, tels que la provenance des tirs et le nombre de lancers.

Un programme qui attire l’attention

Quelques années plus tard, Deschenes et Bélanger ont été approchés par l’entraineur des gardiens de but du club-école du Wild du Minnesota, qui était séduit par leur logiciel.

Cet entraineur a finalement décidé d’acheter le programme des deux Québécois pour le fournir tant au club-école qu’à l’équipe de la LNH.

Ugo Bélanger explique le succès de son invention.

«C’était du bouche-à-oreille. J’ai reçu un courriel d’un coach d’une équipe professionnelle en Suisse. Il a acheté le modèle il y a deux ans», dit M. Bélanger.

Jonathan Deschenes souligne que son programme est maintenant utilisé par d’autres équipes de la LNH.

«De voir que c’est utilisé en ce moment (...) je trouve ça quand même impressionnant», croit-il.