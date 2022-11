Chris Hemsworth a de grands risques de développer l’Alzheimer

Chris Hemsworth a modifié son mode de vie après avoir appris qu'il risquait d'être atteint de la maladie d'Alzheimer.

• À lire aussi: Top 10: les acteurs et actrices les mieux payés d’Hollywood

• À lire aussi: Voici l’homme le plus Sexy de 2022

Pendant le tournage de sa nouvelle série télévisée, Sans limites, l'acteur de Thor a subi des analyses sanguines approfondies, dont les résultats ont montré qu'il pourrait développer cette maladie neurologique progressive.

Plus précisément, le Dr Peter Attia, spécialiste de la longévité, a déclaré à Chris Hemsworth (39 ans) qu'il avait huit à dix fois plus de risques de développer la maladie d'Alzheimer que les membres de la population générale.

À la lumière de cette découverte, la star australienne fait tout ce qu'elle peut pour protéger la santé de son cerveau.

AFP

«C'est très rapidement devenu une excellente motivation pour faire quelques changements et m'armer de tous les outils pour vivre une vie plus saine et meilleure», a-t-il déclaré lors d'une apparition dans l'émission Good Morning America, le 17 novembre.

«Je pense que les motivations pour vivre mieux peuvent prendre de nombreuses formes, et celle-ci était : bon, je vais tout faire maintenant pour protéger la santé de mon cerveau, et cela bénéficiera à tous les aspects de ma santé et de mon bien-être.»

Dans l'épisode de Sans limites, Chris Hemsworth a abordé la question de la bataille de son grand-père contre la maladie d'Alzheimer.

« C'est un homme magnifique. Il ne se souvient pas de qui nous sommes, nous, ses petits-enfants, et il oublie aussi ses propres enfants. C'est déchirant », a-t-il confié.

La série Sans limites avec Chris Hemsworth de National Geographic, dirigée par Darren Aronofsky, explore les limites du corps humain. Elle est maintenant disponible en streaming via Disney+.