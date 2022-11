Des jumeaux naissent... 30 ans plus tard

Une famille de l’Oregon vient d’accueillir des jumeaux conçus... il y a plus de 30 ans.

Lydia et Timothy Ridgway sont nés le 31 octobre. Ils avaient toutefois été conçus in vitro en avril 1992.

TVA NOUVELLES

Un couple qui tentait d’avoir des enfants avait fait congeler plusieurs embryons qui ont été gardés dans un laboratoire de la côte ouest américaine jusqu’en 2007 avant d’être donnés au Centre national de dons d’embryons.

C’est à cet organisme que se sont adressés Rachel et Philip Ridgeway en début d’année pour agrandir leur famille.

«Quand nous avons entendu parler de l’adoption d’embryons, nous nous sommes dit que c’était quelque chose que nous devions faire», a confié Philip Ridgeway à CNN.

«On ne cherchait pas à avoir les embryons les plus "vieux" du monde. Nous voulions ceux qui attendaient depuis le plus longtemps.»

Lydia et Timothy pourraient en effet être les enfants nés d’embryons congelés depuis un temps record.

Depuis 2020, c’est Molly Gibson qui détenait ce «record» alors qu’elle était née 27 ans après la conception de son embryon.

«C’est fou quand on y pense. Je n’avais que 5 ans quand Dieu a donné la vie à Lydia et Timothy. Et il a préservé ces vies jusque-là», a raconté Philip Ridgeway.

«Ce sont nos enfants les plus âgés alors que ce sont les plus jeunes», a ajouté celui qui est déjà père de quatre enfants âgés de deux à huit ans.