Des programmes de football scolaire performants dans la région de Québec

Les programmes de football scolaire dans la région de Québec vont très bien.

Le Rouge et Or de l'Université Laval a gagné contre la meilleure équipe de football universitaire du Canada, samedi dernier. En remportant la Coupe Mitchell, le Rouge et Or accède à la finale de la Coupe Vanier qui aura lieu samedi prochain.

Les Titans de Limoilou ont mis la main sur le Bol d'Or vendredi dernier à Thetford Mines contre le Notre-Dame du Campus Notre-Dame-de-Foy.

Le moins que l'on puisse dire c'est que les programmes de football scolaire de la région sont en bonne santé.

Voyez ci-dessus notre entrevue avec le coordonnateur Sports-Arts-Études à l'École Cardinal-Roy, Francesco Pepe Esposito