Jeff Bezos et Lauren Sánchez parlent de l'exploration spatiale et de leur fortune

Jeff Bezos et Lauren Sanchez veulent continuer d’arpenter l’espace et prévoient toujours de redistribuer leur fortune, ont-ils assuré lundi dans une premiere entrevue en tant que couple accordée à CNN.

Le fondateur d’Amazon et la journaliste ont notamment discuté de leurs plans concernant la conquête de l’espace, mais aussi de leur adoration mutuelle.

«Nous sommes de très bons coéquipiers, et on a aussi beaucoup de fun ensemble, a déclaré Lauren Sánchez. Et on s’aime. On se regarde toujours et on est une équipe.»

«C’est facile, a ajouté Jeff Bezos. On s’apporte mutuellement de l’énergie, on se respecte, donc c’est fun de travailler ensemble.»

Bezos, âgé de 58 ans, est à l’origine de l’entreprise spécialisée en vols vers l’espace Blue Origin. Il a affirmé qu’il espérait rendre les voyages dans l’espace accessibles à tous.

«Laissez-moi vous donner un exemple: les frères Wright ont fait voler ce tout petit avion, juste de quelques pieds. Si on avait dit aux frères Wright que des centaines d’années plus tard, il allait y avoir un 787 transportant 400 personnes, ils auraient ri», a continué Bezos.

Elle-même pilote en plus d’avoir fondé la compagnie Black Ops Aviation qui offre ses services d’aviation au monde de la télé et du cinéma, Sánchez, 52 ans, a déclaré qu’elle prévoyait de voyager dans l’espace en 2023 avec «un super groupe de filles».

«J’ai également appris à piloter un hélicoptère, a raconté Bezos. Et [Sánchez] est une horrible pilote de banquette arrière. Elle est terrible.»

«Quand je suis à l’arrière d’un hélicoptère qu’il pilote, je devrais juste regarder par la fenêtre et profiter du paysage, [mais] je lui dis “non, non, remonte. Ok, Ok, ralentis”, mais il est très bon», a-t-elle ajouté en riant.

Pendant l’entrevue, Bezos a également rappelé qu’il prévoyait faire don de la majorité de sa fortune de son vivant, et a admis qu’il n’avait pas encore décidé comment mettre ses milliards au service de la lutte aux changements climatiques.

«Ce n’est pas facile, construire Amazon n’était pas facile. Il a fallu beaucoup de travail acharné, des équipiers très intelligents et qui ont travaillé fort, et je trouve – et je pense que Lauren pense la même chose – que c’est la même chose pour la charité et la philanthropie», a-t-il avancé.

Selon l'agence Bloomberg, Jeff Bezos vaut actuellement 124 milliards $US, ce qui fait de lui la quatrième personne la plus riche au monde. Il avait annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il projetait de distribuer la majorité de son argent à des œuvres caritatives de son vivant.