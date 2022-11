Le Manoir: les vernis qui font tomber les ongles dans la mire des autorités de Santé Canada

Santé Canada se penche sur des vernis qui font tomber les ongles après avoir reçu plusieurs rapports d’incidents dus à ces produits vendus par la compagnie québécoise Le Manoir.

«On a identifié neuf rapports d’incident soumis au Programme de la sécurité des produits de consommation liés à l’entreprise en question», confirme au Journal Anne Génier, une porte-parole de Santé Canada.

Selon le gouvernement, tous ces rapports ont été reçus depuis octobre dernier et impliquent une irritation ou une réaction allergique à des vernis vendus par Le Manoir.

«Santé Canada examine les informations disponibles et prendra les mesures qui s’imposent si la non-conformité à la loi est confirmée», précise dans un courriel Mme Génier.

Leurs ongles tombent

Le Journal a révélé la semaine dernière que les produits Gelcare de cette entreprise québécoise font vivre un calvaire à des clientes.

Des dizaines de femmes se sont tournées vers les réseaux sociaux ce mois-ci pour dénoncer ces vernis de type gel qui ont fait noircir, strier et décoller leurs ongles durant des semaines.

«Ils font de l’argent sur le dos de la santé des gens», avait mis en garde Andrée-Anne Chassé, une entrepreneuse de Trois-Rivières qui a été une des premières à alerter les Québécois sur Instagram.

Depuis la publication de ce texte, notre représentant a reçu des dizaines de témoignages de clientes de cette compagnie ayant eu les ongles décollés par ces vernis. La plupart d’entre elles n’ont jamais eu de problème en utilisant des produits à base de gel avant d’appliquer ceux achetés chez Le Manoir.

Elle se défend

«Nous tenons à vous informer que tous nos gels sont conformes aux exigences de Santé Canada. Tous nos gels font l’objet de la déclaration des cosmétiques requise par Santé Canada. Aucun ingrédient contenu dans nos gels ne se trouve sur la liste critique des ingrédients des cosmétiques publiés par Santé Canada», garantit Émilie Sanscartier, propriétaire de Le Manoir.

Selon elle, ces vernis à base de gel ne doivent absolument pas toucher la peau, car cela causerait de graves réactions cutanées.

«Pour moi, il n’y a pas d’histoire qui mérite d’être publiée ici. On parle d’utilisateurs qui ont mal posé le gel sur leurs ongles», s’était défendue Mme Sanscartier la semaine dernière, en réaction aux plaintes de ses clientes.

Rappelons que l’entreprise Le Manoir est très active sur les réseaux sociaux avec environ 88 000 abonnés sur Instagram. La compagnie réalise aussi de nombreux contrats avec des influenceurs pour faire mousser sa marque.

Invités à signaler

Les entreprises qui vendent ce genre de produits au Québec et au Canada sont pourtant tenues de se conformer aux lois et aux règlements applicables, rappelle Santé Canada.

«On s’attend à ce que les parties réglementées prennent des mesures rapides et appropriées pour corriger toute non-conformité», soutient l’agence fédérale.

Le ministère invite d’ailleurs toute personne à signaler sur son site web ses préoccupations ou des renseignements qu’elle pourrait avoir concernant des produits soupçonnés d’être non conformes.

«Un certain nombre d’options de conformité et d’application peuvent être utilisées pour remédier à la non-conformité ou atténuer un risque pour les Canadiens, explique Santé Canada. Comme, entre autres, la diffusion de communications publiques, la saisie de produits, et dans certains cas, le rappel.»