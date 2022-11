Les 12 travaux de Bernard Drainville pour le système d’éducation québécois

Classes surpeuplées, manque de soutien, pénurie d’enseignants: les difficultés sont nombreuses dans le système d’éducation québécois et plusieurs défis attendent le nouveau ministre de l’Éducation Bernard Drainville.

Plusieurs enseignants du primaire et du secondaire rencontrés par TVA Nouvelles affirment qu’ils manquent de soutien et souhaitent davantage de spécialistes en classe.

Le manque d’enseignants pèse aussi sur la charge de travail de ceux qui sont en poste.

Le 9 novembre, il restait plus de 700 postes d'enseignants, 300 psychologues et orthophonistes à temps plein ou partiel à pourvoir.

Pour combler ce manque, plusieurs personnes non légalement qualifiées sont embauchées.

«À court terme, ça peut sembler une bonne chose [...], mais à moyen ou à plus long terme, ce n’est vraiment pas une bonne idée. D'abord, parce que ça met de la pression sur les profs expérimentés dans les classes qui doivent soutenir des collègues qui sont rapidement débordés», croit Mélanie Hubert, Fédération autonome de l’enseignement.

Le mauvais état de nombreuses écoles est aussi un problème important à régler.

Au Québec, près de 1800 bâtiments scolaires sont considérés en mauvais ou en très mauvais état.

Des pistes de solution

Afin d’améliorer la situation, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) et la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE) tendent la main au ministre de l’Éducation.

«On peut parler des 12 travaux de Bernard Drainville, et je pense que ça va être important qu'on prenne un défi à la fois, une problématique à la fois, mais qu'on se rende au bout des choses», dit Nicolas Prévost, président de la FQDE.

Parmi ces solutions, les syndicats proposent «un arrêt de l'implantation des maternelles 4 ans pour un petit bout de temps».

«Pas parce qu'on ne croit pas à l'implantation, pas du tout, mais si on ajoute 200-300 nouvelles classes par année, on augmente cette pression-là sur le réseau», explique M. Prévost.

Il faudrait aussi un investissement plus important.

L'éducation est le deuxième poste de dépenses le plus important du gouvernement après la santé. Un budget de 19,2 milliards de dollars pour l'année 2022-2023.

Un montant qui n’est pas suffisant, selon le président de la FQDE.

«L'argent qu'on a, présentement, ne fait que maintenir le bateau à flot et on se rend compte qu'une fois qu'on a réparé ou on a construit une nouvelle école, il y a d'autres défis qui s'en viennent», déclare-t-il.