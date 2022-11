Mort du pompier Pierre Lacroix: les audiences de l'enquête publique ont débuté ce matin

Les audiences de l'enquête publique du coroner concernant la mort du pompier Pierre Lacroix lors d'une opération de sauvetage il y a un peu plus d'un an ont débuté ce matin dans Lanaudière.

« À titre de responsable de l'enquête publique, mon mandat consistera donc à la tenue et au déroulement de cette enquête, et ce, afin de faire la lumière sur les circonstances du décès, d'identifier les facteurs contributifs et de formuler s'il y a lieu des recommandations pour une meilleure protection de la vie humaine », a lancé d'emblée la coroner Géhane Kamel, lors de sa déclaration d'ouverture, à Joliette.

Le 17 octobre 2021, Pierre Lacroix a perdu la vie à 58 ans, à l'aube de sa retraite, en tentant de sauver la vie de deux plaisanciers.

Pour une raison encore inconnue, le bateau du Service de sécurité incendie de Montréal avait soudainement chaviré, possiblement en raison d’une vague.

Ses trois collègues avaient été sauvés de justesse. M. Lacroix avait eu moins de chance, restant coincé sous l'embarcation.

Son corps avait été retrouvé une dizaine de jours plus tard.

Ce matin, la coroner Kamel a demandé à ce que cette enquête ordonnée le 11 mai dernier, qui sera chargée en émotions, soit faite dans le respect et la retenue lors des interventions.

Plusieurs proches du défunt étaient d'ailleurs présents dans la salle d'audience.

« Tout aussi important, rappelons qu'une enquête publique n'a aucunement pour objectif de déterminer la responsabilité criminelle ou civile. L'objectif n'est pas de trouver un coupable », a précisé la coroner.

« L'ensemble du processus en appelle plutôt à l'ensemble des personnes intéressées, afin de faire la lumière et de rechercher la vérité sur les circonstances entourant le décès et les facteurs qui ont pu contribuer, dans le but d'éviter la répétition de décès similaires », a-t-elle poursuivi.

Les audiences se poursuivront durant les deux prochaines semaines.