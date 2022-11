Musique électronique: Diplo en vedette au premier Igloofest Québec

Le DJ américain de réputation internationale Diplo sera la vedette du festival de musique électronique Igloofest Québec, qui sera finalement présenté pour une première fois dans la capitale, du 2 au 4 mars 2023, après une tentative avortée en raison des restrictions liées à la pandémie, en mars 2022.

La DJ québécoise Misstress Barbara et le DJ allemand Claptone auront aussi pour mission de faire danser les participants de cet événement, petit frère d’Igloofest Montréal, qui défiera le mercure sous zéro et la neige à la place Jean-Béliveau, dans la cour du Centre Vidéotron.

Photo Agence QMI, Marie-Claude Forest

Au début de 2022, les organisateurs Gestev et Multicolore avaient déjà tenté de présenter Igloofest Québec, à la mi-mars, mais ils avaient fini par renoncer à cause de l’incertitude qui régnait alors quant à la tenue de grands rassemblements.

Kaytranada, Zeds Dead et Above & Beyond devaient en être les têtes d’affiche. Aucun d’entre eux ne sera de retour cette année.

Les billets pour Igloofest 2023 sont en vente dès maintenant. Les amateurs de musique électronique ont le choix entre l’Igloopasse à 95 $ (plus taxes), qui donnera accès à tous les spectacles, ou des billets à la soirée, à partir de 34 $ plus taxes.