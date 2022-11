«Un appel, un service»: une solution pour éviter les urgences

Pendant que les urgences pédiatriques débordent de jeunes patients, il reste encore certaines plages horaires dans les cliniques qui offre le programme «Un appel, un service» qui était l’une des solutions mises en place par la cellule de crise du gouvernement Legault.

Cette solution a pour but de désengorger les urgences et est offerte à tous les enfants y compris ceux qui ont un médecin de famille.

Malgré la forte demande, il existe toujours des plages horaires qui sont disponibles.

«"Un appel un service" a une infirmière qui va trier le patient et prendre la bonne décision si l’enfant doit voir un médecin, aller à l’urgence ou s’il peut rester à la maison un autre 24 heures. On a des parents qui ont passé 18 heures à l’urgence avant de se faire réorienter vers ce service et s’ils avaient connu ce service à l’avance, ils auraient pu avoir plus rapidement accès aux médicaments pour leur enfant et commencer le reste du traitement», explique le directeur général de la clinique Mieux-Être, Rémi Boulila.

Ce service est offert dans les régions de Montréal, Montérégie, Laval, Lanaudière et Laurentides.

Des travaux sont en cours pour préparer le terrain pour déployer ce service dans les autres régions.

Quelles sont les étapes pour accéder à ce service

1- Composer le 811 (ligne Info-Santé)

2- Choisir l’option 1

3- Ensuite, choisir l’option 2, si votre enfant à des symptômes d’allure grippale ou de gastro-entérite