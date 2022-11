Un billet d’or pour le spectacle «Acrophobie» de Roxane Bruneau

Roxane Bruneau vient de recevoir un billet d’or certifiant de la vente de 50 000 billets de son spectacle Acrophobie.

Celle qui vient d’être sacrée interprète féminine pour une deuxième année consécutive à l’ADISQ a reçu une plaque en bonne et due forme confirmant cet exploit sur le plateau de Ça finit bien la semaine, vendredi dernier.

Quatre de ses chansons – Seuls ensemble, J’pas stressée, Aime-moi encore et À ma manière – ont par ailleurs enregistré plus de 40 000 unités numériques vendues chacune. Quant à son simple Des p’tits bouts de toi, sa certification est platine, avec plus de 80 000 unités numériques vendues.

Roxane poursuit sa tournée Acrophobie, qui s’achèvera en grand (en version amplifiée), le 8 avril 2023 au Centre Vidéotron de Québec, ainsi que le 14 avril 2023 au Centre Bell de Montréal.