Un enfant meurt de la grippe en Ontario

Un enfant qui a contracté l’Influenza a succombé au virus en Ontario, a rapporté Global News lundi.

«Nous sommes attristés par cette mort tragique. La mort est une issue peu fréquente due aux infections grippales», a indiqué la Dre Linna Lin, médecin hygiéniste par intérim du Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark (LGL) dans une déclaration au média anglophone.

La Santé publique de LGL n’a cependant par précisé l’âge de l’enfant, ni indiqué s’il avait des conditions préexistantes le rendant plus vulnérable au virus. Elle a cependant mentionné que la grippe est le virus respiratoire circulant le plus dans la région alors qu’il y a plus de cas que l’an dernier.

Selon la Dre Lin, ceci s’explique par une circulation grippale moins importante au cours des deux dernières années en raison des mesures sanitaires mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19. «Nous voyons actuellement plus de cas de grippe dans la région LGL, et plus tôt dans l'année que pendant les saisons respiratoires hivernales typiques», a-t-elle ajouté.

Rappelons que la vaccination pour la grippe saisonnière est en cours en Ontario, tout comme au Québec.