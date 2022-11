L’ancienne candidate du Bloc Québécois et de Québec solidaire, Shophika Vaithyanathasarma, s’est confiée sur le parcours difficile des victimes d’agression sexuelle, lundi soir à l'émission «Le Bilan».

• À lire aussi: L'humoriste Fred Dubé visé par des allégations d’agressions sexuelles

• À lire aussi: Allégations contre Fred Dubé: «C’est l’être le plus détestable du Showbiz», dit Nantel

«Je me posais des questions, c’est la troisième fois que ça m’arrive, est-ce que c’est moi le problème? Est-ce que c’est la norme? Il y a plein de questions que je me suis posées et la réponse que j’ai trouvée plus tard c’est le manque d’éducation sexuelle», dit-elle.

Mme Vaithyanathasarma a subi trois agressions, dont l’une lorsqu’elle avait cinq ans des mains d’un brahmane.

C’est seulement rendu au cégep qu’elle a la force de se confier à une personne de confiance.

«Lorsque j’avais 17-18 ans, j’ai commencé à présenter des comportements difficiles. J’étais fatigué, j’avais de la difficulté à sortir du lit, je pleurais tout le temps. C’est la mère d’une amie qui est venue prendre un café avec moi et qui m’a simplement demandé comment j’allais et je me suis mise à pleurer», souligne-t-elle.

Pardonner à ses agresseurs

Elle mentionne à l’émission «le Bilan» qu’elle a eu le courage de pardonner à ses agresseurs.

«Je ne pouvais pas continuer à avoir de la haine et de la colère en moi. C’était une manière pour moi de faire la paix avec ces éléments et de pouvoir me concentrer sur ce que je fais en ce moment d’utiliser mon histoire de manière plus positive parce que je suis sur que je ne suis pas la seule qui a connu ça», ajoute l’étudiante à la maîtrise en didactique des mathématiques et mathématiques appliquées.

Voyez le témoignage touchant de l’ancienne candidate de Québec solidaire.