100 % des logements occupés à Sainte-Anne-des-Monts

La crise du logement perdure en Haute-Gaspésie d’autant plus que 100 % des logements de Sainte-Anne-des-Monts sont occupés, a confirmé mardi l’Office municipal de l’habitation (OMH).

Il y a trois mois, la Maison Gilles-Carle à Sainte-Anne-des-Monts hébergeait in extremis des personnes âgées en situation d’itinérance, faute de logement. Cependant, la crise ne s’est toujours pas résorbée trois mois plus tard.

«On a toujours une liste d’attente pour les personnes âgées de cinquante ans et plus», a indiqué le directeur de l’OMH, Claude Saucier, qui a affirmé au passage qu’une quinzaine de personnes âgées attendent présentement sur cette liste

La situation pourrait se détériorer dans les prochains mois. L’OMH doit rénover certains de ces logements, toujours occupés, qui n’ont jamais été retouchés en 40 ans.

«Ce sont des rénovations importantes, on doit faire l’intérieur et l’extérieur, a précisé M. Saucier. On va devoir déplacer ces ménages. Ça va être une bonne gymnastique. Des gens vont devoir déménager une ou deux fois.»

De son côté, la MRC a indiqué que même s’il y a plusieurs terrains de disponible, la construction de logements est difficile en raison du contexte économique. Avec les coûts actuels, très peu de promoteurs répondent à l'appel.

Pour accélérer la construction, des élus demandent à Québec d’investir temporairement des sommes pour donner un coup de main au promoteur.

Rappelons que le gouvernement provincial a déjà fait un programme similaire à Chibougamau.

«Le gouvernement s’était impliqué dans la construction de logements, a expliqué le préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez. Il devient pratiquement actionnaire. Après il peut revendre ce qu’il a investi au bout de quelques années au promoteur. Il aura aidé le promoteur au début de la construction.»

Dans plusieurs municipalités de la Gaspésie, le taux d’inoccupation se situe entre 0 et 1%. Selon plusieurs élus, c’est un frein économique. Ils déplorent être incapable d’attirer de nouveaux travailleurs.