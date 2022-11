71% des personnes à faible revenu occupent un loyer inabordable dans le Grand Montréal

Une grande majorité (71 %) de personnes à faible revenu occupent un logement inabordable dans le Grand Montréal, selon un récent rapport publié mardi.

L’étude réalisée par l’Institut du Québec (IDQ) pour le compte de la Fondation du Grand Montréal et de Centraide révèle que 21 % les personnes à faible revenu consacrent plus de 80 % de leur revenu au loyer.

La crise du logement affecte particulièrement les personnes à faible revenu, les ménages locataires, les familles monoparentales, les personnes vivant seules, immigrantes ou issues des minorités visibles, selon le constat de l’IDQ.

Dans un marché locatif désormais sous pression, le coût moyen des logements a augmenté de 20 % dans le Grand Montréal durant les cinq dernières années, alors que les grands logements de deux et trois chambres ont un taux d’inoccupation de 2,1 %, moins de la norme de 3 %.

«Dans un contexte d'inflation élevée et avec une récession à l'horizon, encore plus de familles n'arriveront plus à joindre les deux bouts, ou risqueront même de se retrouver à la rue», a déploré dans un communiqué le président-directeur général de la FGM, Karel Mayrand.

«Plusieurs personnes dans le Grand Montréal consacrent une partie trop importante de leur revenu à leur loyer. Elles le font au prix de grands sacrifices. Ces gens méritent de vivre dans la dignité», a expliqué le PDG de Centraide du Grand Montréal, Claude Pinard.

«Plusieurs solutions existent, mais nous devons tous et toutes travailler de concert pour les mettre en œuvre. Trouver un logement décent pour tout le monde, c'est un projet de société ambitieux, mais qui mérite qu'on s'y investisse», a ajouté M. Mayrand.