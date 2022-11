Briser l'isolement des aînés un jeu à la fois

Le manque de lits dans nos hôpitaux a été mis en évidence par la pandémie et ce qui n’aide pas c’est que plusieurs de ces lits sont occupés par des personnes en attente d’une place en CHSLD.

À Châteauguay une équipe de l’Hôpital Anna-Laberge a mis en place de nouvelles activités pour éviter que leur état se détériore.

Cette unité accueille des patients âgés dont les soins aigus sont terminés et qui sont toujours à l’hôpital parce qu’ils n’ont toujours pas de place pour être relocalisés. Les 15 patients qui s’y trouvent devront prendre leur mal en patience, car le temps d’attente s’élève à près de 55 jours.

«Pour eux, c’est beaucoup de confusion et des troubles de comportement», explique Alex Moreau, cheffe d’unité à l’Hôpital Anna-Laberge.

S’ils ne bougent pas et ne font rien de leur journée, il est prouvé qu’ils seront admis en centre d’hébergement dans un état qui se sera grandement détérioré et qui exigera souvent davantage de soins.

Vaut mieux prévenir que guérir

Pour éviter le pire, l’Hôpital a mis sur pied un programme pour faire marcher davantage les aînés tout en les faisant participer à des jeux, des bricolages, des dessins.

«Ça les stimule cognitivement et ça aide avec leur motricité», dit Sylvie Dumont, éducatrice spécialisée à l’Hôpital Anna-Laberge.

Depuis la création de ce programme, les équipes ont pu constater les effets positifs de ces activités.

«Souvent les troubles de comportement ou l’isolement sont brisés grâce à nos activités», dit Mme Moreau.

Les infirmières constatent aussi des progrès physiques chez leurs patients.

«Ils sont moins confus, ils sont moins portés à s’agiter quand ils ont quelque chose qu’ils aiment à faire», raconte une infirmière de l’Hôpital. «Comme ils sont plus calmes, ça nous donne du temps pour gérer d’autre chose», clame une autre.

Le jour, une dizaine d’employés participent à tour de rôle à ces actions. Il y a également une physiothérapeute vient aussi régulièrement sur place.

«Tous les jours passés au lit fait que la récupération est beaucoup plus difficile et beaucoup plus longue», explique Isabelle Martin, infirmière à l’Hôpital Anna-Laberge.

Ces aînés finissent par quitter l’unité pour aller vivre en CHSLD plus heureux et moins craintifs qu’avant.