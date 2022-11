Forte tension sur la réserve abénakise de Wôlinak

La tension est vive dans la communauté abénakise de Wôlinak, voisine de Bécancour, après la suspension du directeur général de son Conseil de bande.

Sans dissidence, le Conseil des Abénakis a suspendu son directeur général, Dave Bernard, en raison d'un questionnement sur les hausses de salaire dont il a bénéficié ces dernières années.

«Il n'est pas capable de justifier son augmentation de salaire selon le contrat de travail qu'il avait signé en 2014», a plaidé le conseiller Stéphane Landry , membre du groupe de trois conseillers ayant déposé la résolution de suspension.

Le salaire du directeur général serait établi à 130 000$ pour une population de 200 personnes. Ce serait le double de ce qui avait été déterminé.

«Au niveau administratif, c'est ça, on a des doutes. On a un problème, peu importe les raisons, peu importe le travail antérieur, peu importe le travail actuel qu'il fait, ce n'est pas le point. Le point c'est qu'on a des règles. On est une administration fédérale publique. On a des comptes à rendre à la population», a ajouté M. Landry.

Le principal intéressé a remis ses clés des bureaux du Conseil de bande et est rentré chez lui. Il a affirmé qu'il y avait eu entente avec les précédents dirigeants pour revoir son traitement sans toutefois qu'il y ait eu résolution formelle à ce sujet.

«À l'automne 2019, il avait été convenu qu'on devait revoir mon échelle salariale parce que mes tâches ont changé. En parallèle aussi, l'échelle salariale ce n'est pas quelque chose qui est fixe, mais qui bouge dans le temps. Il fallait s'inscrire avec la nouvelle réalité», s’est défendu Dave Bernard.

Le chef de la réserve était contre la suspension. Il se porte à la défense de son directeur général.

«Eux autres, c'est une question de salaire. C'est ça l'histoire. Un gars de même vaut à peu près 300 000$ ou 400 000$ si c'était à l'extérieur de la réserve. Ici, il gagne 130,000$. C'est un pet», a lancé Michel R. Bernard.

Le directeur général est suspendu avec solde, le temps qu'un cabinet d'avocat réalise une enquête administrative.