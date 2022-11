L’ancienne présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec ne comprend pas encore pourquoi Québec n’a pas encore instauré un programme d’autogestion des horaires pour permettre d’avoir moins d’absentéisme.

• À lire aussi: Hausse du nombre d’infirmières dans les agences privées au Québec

• À lire aussi: Gestion des horaires en santé : on se dirige droit dans le mur, clame la FIQ

• À lire aussi: Surchauffe dans le réseau de la santé: «il n’y en a pas de médecins»

«Il faut fracasser l’immobilisme dans le réseau de la santé. Il faut casser ça. On est en 2022 et le ministre nous parle encore des horaires autogérés, il n’y a rien de plus archaïque que d’imposer des horaires de travail», mentionne Régine Laurent à l’émission «Le Bilan».

Elle déplore le fait que les gouvernements ont tardé avant de s’attaquer aux agences de placement

«Je blâme tous les gouvernements depuis les dix dernières années. Nous avons prouvé les effets pervers des agences de placement en soins infirmiers, nous sommes allés en cour et ils ont laissé faire. Ce laissez-faire fait en sorte que le réseau public est en otage par ces agences de placement privé», dit-elle.

Voyez le billet de Régine Laurent dans la vidéo ci-dessus.