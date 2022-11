Les cégeps du Saguenay–Lac-Saint-Jean préoccupés par les confinements

Les interventions policières qui ont menées au confinement de trois cégeps de la région de Montréal en moins de deux semaines préoccupent les directions d'école du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Ces récents événements les poussent aussi à optimiser leur plan de mesures d'urgence en cas de menaces.

Le Cégep de Jonquière avait d’ailleurs déjà vécu un confinement en janvier 2020 lorsqu’un étudiant menaçant et potentiellement armé avait été arrêté par les policiers.

«Plusieurs choses ont été mises en place au cours des derniers mois, a confirmé la coordonnatrice aux communications de l'établissement, Sabrina Potvin. Plus récemment, on a notamment développé une formation.»

Le personnel du cégep a accès à cette formation vidéo depuis la semaine dernière. La direction s'assurera que tous ses employés l'ont visionné.

«La formation est accessible sur une plateforme qui nous permet de vérifier le nombre de visionnements », a précisé Mme Potvin.

La vidéo réalisée en collaboration avec le service de police de Saguenay sera aussi rendue disponible aux étudiants.

«Tous les outils sont là, a mentionné Sabrina Potvin. Maintenant, les étudiants et le personnel doivent se l'approprier.»

La direction du Cégep de Chicoutimi aussi se dit prête à affronter des situations comme celles survenues récemment.

«Ce qui nous préoccupe le plus, c'est la sécurité des gens de notre communauté, a indiqué le directeur général du Cégep de Chicoutimi, André Gobeil. Quand on entend une nouvelle comme celle-là, c'est sûr que ça nous bouscule. On avait déjà commencé à travailler sur l'information à partager avec notre monde, mais disons que les récents événements on fait accélérer le processus.»

Mieux communiquer l'information : c'est le défi que veut relever l'établissement scolaire.

Des représentants des Cégeps de Chicoutimi, de Jonquière et de l'UQAC assisteront dans les prochains jours à une simulation d'une situation de crise dans une école, toujours dans le but d'améliorer leur pratique en matière de mesures d'urgence.