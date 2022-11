Les délibérations se poursuivent au procès d’Harold LeBel

Séquestré depuis lundi 15h30, le jury au procès d’Harold LeBel poursuit ses délibérations aujourd’hui au palais de justice de Rimouski.

• À lire aussi: Procès d’Harold LeBel: la plaignante participe à un documentaire sur le processus

• À lire aussi: Procès d’Harold LeBel: le témoignage de la victime «invraisemblable» insiste la défense

• À lire aussi: Procès pour agression sexuelle: la Couronne remet en doute la «mémoire sélective» d'Harold LeBel

Les 12 jurés – neuf femmes et trois hommes – ont entre leurs mains le sort de l’ancien député du Parti Québécois.

Ils doivent décider de façon unanime si l’homme de 60 ans, accusé d’agression sexuelle, est coupable ou non coupable des accusations qui sont portées contre lui.

Leur résumant l’ensemble de la preuve, hier, le juge a aussi rappelé des notions de droit aux jurés, notamment quant aux principes de doute raisonnable et de présomption d’innocence.

Allégations

Harold LeBel est accusé d’agression sexuelle par une femme qui était en visite chez lui à l’automne 2017. La plaignante était de passage à Rimouski pour le travail et a été hébergée chez l’ex-député, qui était un ami de confiance a-t-elle confié. Une amie se trouvait avec elle à ce moment.

Lors de la deuxième soirée au condo de M. LeBel, alors que le groupe prenait quelques verres et discutait, la troisième personne décide d’aller dormir dans la chambre du député, pour permettre à ce dernier et la présumée victime de continuer à discuter dans la cuisine.

C’est à ce moment que LeBel et la femme se sont embrassés, un baiser décrit comme étant consensuel par l’accusé et forcé par la plaignante. Quittant la salle à manger, l’accusé aurait alors dégrafé son soutien-gorge à travers ses vêtements.

Réfugiée dans la salle de bain, la plaignante a décrit LeBel comme étant «insistant» et agressif à travers la porte. Une fois au lit, elle a été rejointe par le député qui lui aurait demandé la permission de se coucher avec elle.

C’est là qu’Harold LeBel aurait fait des attouchements à la présumée victime, allant jusqu’à tenter d’insérer un doigt dans ses fesses.

«Je n’ai jamais fait ça»

L’ex-député de Rimouski a réfuté ces allégations, confirmant seulement le baiser échangé et le fait qu’il a dormi dans le même lit que la femme. L’agression serait une invention à son avis. «Je n’ai jamais fait ça.»

Sur des textos et courriels changés après les faits, LeBel a mentionné être «tombé en bas de sa chaise» après avoir été confronté par la plaignante. Écrivant n’avoir «aucun souvenir de tout ça», il a précisé en contre-interrogatoire avoir utilisé le terme «blackout» avec les policiers non pas pour décrire son état face à l’alcool, mais plutôt pour parler du moment où il était endormi au côté de la femme.

Quant au fait d’être allé se coucher avec la présumée victime plutôt qu’aller dans son propre lit en demandant à ses deux invités de se rejoindre dans le même lit comme la veille, il a décrit le tout comme une mauvaise décision avec le recul.

«Je me suis fait piéger dans la situation. J’ai deux lits. Il y a une fille dans un lit et une file dans l’autre. J’étais comme piégé. J’aurais dû en réveiller une et lui dire de rejoindre l’autre. Je n’avais jamais prévu tout ça», a raconté M. LeBel.